Москва, , 09:57 — REGNUM С предложением решить проблему строгой регламентации использования камер фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Парламентарии обратили внимание Мишустина на рост недовольства автолюбителей увеличением числа камера на дорогах, в частности, в Москве планируется дополнительная установка четырехсот камер фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Однако вопрос регламентации по-прежнему не решен, и автомобилисты на сегодняшний день не защищены от произвола владельцев камер — на одном километре улично-дорожной сети может быть установлено неограниченное количество устройств, фиксирующих одно и то же нарушение ПДД и позволяющих многократно привлекать к ответственности владельцев транспортных средств за данное нарушение», — отмечают парламентарии.

Таким образом, делают они вывод, декларируемая борьба за безопасность дорожного движения и снижение аварийности обернулась исключительно борьбой за «штрафное» пополнение региональных бюджетов с помощью камер.

«Вместе с тем, до сих пор не наведен порядок с инфраструктурой регулирования дорожного движения: помимо хаотичного расположения камер фиксации нарушений в ряде случаев наблюдается явное противоречие между знаками и дорожной разметкой, отсутствует четкая инвентаризация светофоров и пешеходных переходов с возможностью запроса на безопасное пересечение проезжей части через кнопку «по требованию» и так далее», — пишут депутаты Госдумы.

Они просят Мишустина дать поручение провести межведомственное совещание по вопросу строгой регламентации установки камер фото‑ и видеофиксации нарушений с тем, чтобы окончательно решить проблему, связанную с произвольным форматом использования устройств, и ликвидировать любые возможности для злоупотребления в сфере фиксации нарушений правил дорожного движения.

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