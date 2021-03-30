Пермь, , 09:55 — REGNUM В Перми со 2 по 22 апреля на площадке Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина будет работать выставка «Гагаринские дни». На ней представят почтовые марки, конверты, открытки и карманные календари, а также уникальную коллекцию шевронов, сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Филателистическая выставка «Гагаринские дни», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос, является международной. Участниками мероприятия станут коллекционеры из 20 регионов России и зарубежья. Первые экспонаты уже прибыли на выставку из Москвы и румынского города Тимишоара. Ожидаются экспонаты от филателистов из Белоруссии.

Вход на выставку свободный. В мэрии указали на необходимость использования посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.