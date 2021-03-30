Дамаск, , 09:59 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы Асад показал отрицательный результат, в связи с чем они возвращаются к своей работе. Об этом 30 марта говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.

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«После окончания периода изоляции по состоянию здоровья, исчезновения симптомов COVID-19 и получения отрицательного анализа ПЦР президент Башар Асад и его супруга Асма Асад возвращаются к работе, начиная с сегодняшнего дня (30 марта)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов заявил, что Европейский союз не заинтересован в постконфликтном восстановлении Сирии, пока у власти в арабской республике находится президент Башар Асад.