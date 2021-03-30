Воронеж, , 09:55 — REGNUM Движение через путепровод на улице Ленина в Воронеже может быть открыто в конце апреля — начале мая. Об этом было заявлено 29 марта на оперативном совещании в администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин доложил, что работы по реконструкции путепровода ведутся в рамках графика, полное завершение работ намечено на май, однако техническое движение по четырем полосам из шести планируют открыть в конце апреля — начале мая.

«Это будет зависеть от того, какие объемы подрядчик будет успевать выполнять в ночные технологические окна, поскольку часть работ может производиться только в них. Кроме того, перед открытием движения нужно будет уложить асфальт и нанести разметку — это погодозависмые работы. Пока мы ориентируемся на конец апреля — начало мая, но зависим от этих двух факторов», — отметил первый вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице Ленина стартовала в августе 2020 года, движение по путепроводу было полностью закрыто 24 октября. Изначально власти оптимистично заявляли о возможности открытия движения транспорта по путепроводу в январе 2021 года, затем сроки были перенесены на март, а затем на апрель.