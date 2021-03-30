Ставрополь, , 09:54 — REGNUM На Северном Кавказе прививки от коронавируса сделали всего 203 363 человека. Такие данные приводит 30 марта официальный сайт Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — «Гам Ковид Вак».

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Больше всего привитых к настоящему времени в Ставропольском крае — 96 799 человек, что составляет 3,46% населения. Субъект входит в двадцатку регионов России с наибольшим числом граждан, получивших вакцину.

Меньше всего процент принявших участие в вакцинации в Дагестане — 0,83%, число привитых — 25 665 человек. В Кабардино-Балкарии привились 13 423 человека — 1,55%, в Чечне численность привитых составляет 28 902 человека (1,95% населения), в Северной Осетии — 14 902 человека (2,14%), в Ингушетии — 12 227 человек (2,41%), в Карачаево-Черкесии — 11 445 граждан (2,46%).