Онгудайский район, Алтай, , 09:53 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 73-летняя жительница Онгудайского района и 64-летний житель Усть-Канского района скончались в феврале.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила от других форм тяжелых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрирован 221 летальный случай. 199 из них скончались непосредственно от COVID-19, ещё 22 носителя коронавируса умерли от иных причин.

Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 655 (+5 за минувшие сутки). Из них выздоровели к настоящему времени 16 259 человек.