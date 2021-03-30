Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 30 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и АГС, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево (южное), Александровка, Саханка», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв среди мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры также не зафиксированы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность отдать приказ о наступлении в Донбассе. Он отметил, что это чревато большими потерями как среди украинских силовиков, так и среди мирных жителей региона.

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