Соледар, ДНР, 30 марта 2021, 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 30 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и АГС, а также стрелковое оружие.
Обошлось без жертв среди мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры также не зафиксированы.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность отдать приказ о наступлении в Донбассе. Он отметил, что это чревато большими потерями как среди украинских силовиков, так и среди мирных жителей региона.
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