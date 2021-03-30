Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM Авиакомпания «Азимут» запустила регулярные рейсы из Ростова-на-Дону в Воронеж и Нижневартовск (ХМАО). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В Воронеж и Нижневартовск воздушные суда базового перевозчика аэропорта «Платов» выполняются дважды в неделю.

Из аэропорта Ростова-на-Дону «Азимут» выполняет рейсы по 30 направлениям. В условиях пандемии географию полётов удалось сохранить благодаря федеральной поддержке и региональному софинансированию.