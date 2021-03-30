Амстердам, , 09:51 — REGNUM Параолимпийская чемпионка по сноуборду Бибиан Ментель (Нидерланды) скончалась от рака в возрасте 48 лет. О смерти бывшей спортсменки 30 марта сообщается в ее аккаунте в Instagram.

Ментель выиграла золото в сноуборд-кроссе в 2014 г. В 2018 г. одержала еще две победы на зимних Параолимпийских играх. Также она является 5-кратной чемпионкой мира по парасноуборду.

В 2000 г. спортсменке был поставлен диагноз «рак кости». С тех пор она боролась с заболеванием. 5 марта у нее была обнаружена злокачественная опухоль мозга.