Ярославль, 30 марта 2021, 09:51 — REGNUM В Ярославле разрушается тротуарная плитка, уложенная в ходе ремонта улицы Республиканской в 2019 году. Об этом рассказал на общегородском совещании 30 марта председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ремонт улицы проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Мэр Ярославля Владимир Волков велел подчинённым разобраться в проблеме.
Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров усомнился, что плитку испортил именно реагент, который используется зимой для очистки улиц от снега. Специалисты департамента проверят состояние дороги и решат, что делать дальше.
Отметим, что улица Республиканская была одним из самых проблемных объектов нацпроекта в 2019 году. Её ремонт критиковали как общественники, так и городские власти.
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