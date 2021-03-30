Ярославль, 30 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле разрушается тротуарная плитка, уложенная в ходе ремонта улицы Республиканской в 2019 году. Об этом рассказал на общегородском совещании 30 марта председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ремонт улицы проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Разрушение плитки на Республиканской

«По улице Республиканской, где у нас школа искусств имени Собинова, там использовали какой-то реагент, плитку начало съедать. Причем эта плитка в БКАД была заменена. Обратите внимание, специалисты чтобы выехали. И то же самое по Советской возле Сбербанка. Тихий ужас», — рассказал Ефремов.

Разрушение плитки на Республиканской

Мэр Ярославля Владимир Волков велел подчинённым разобраться в проблеме.

«Есть понимание, что за чудо-реагент такой? Проведите анализ, и если плитка разваливается, поднимите всю документацию. Проверьте, что укладывали. Может быть, некачественная была уложена. Если есть гарантия, обязательно надо это использовать», — сказал мэр Владимир Волков.

Разрушение плитки на Республиканской

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров усомнился, что плитку испортил именно реагент, который используется зимой для очистки улиц от снега. Специалисты департамента проверят состояние дороги и решат, что делать дальше.

Улица Республиканская

Отметим, что улица Республиканская была одним из самых проблемных объектов нацпроекта в 2019 году. Её ремонт критиковали как общественники, так и городские власти.