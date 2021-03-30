Зеленодольск, Татария, , 09:52 — REGNUM В Зеленодольске 30 марта спасательные службы заявляют о завершении работ на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Ленина.

Всего в результате происшествия в девятиэтажном доме повреждены семь квартир на седьмом и восьмом этажах. В шести квартирах выбиты окна, в семи повреждены балконы.

В местных СМИ появилась информация, что виновником взрыва стал 86-летний мужчина, который проживал в квартире на седьмом этаже. По предварительной версии, он вырвал шланг от газовой плиты. Квартира наполнилось газом, а потом в доме произошёл взрыв. Мужчина скончался на месте.

ИА REGNUM напоминает, в Зелонодольске около 23:00 (МСК) 29 марта произошел хлопок бытового газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

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