Москва, , 09:49 — REGNUM Главное хобби президента России Владимира Путина — это чтение, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чтение

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», — сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты».

Песков также рассказал, что глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». Кроме того, Путин периодически занимается английским, это «короткие занятия, но регулярные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что домашние питомцы всё ещё присутствуют в жизни президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера признался, что никогда не видел у Путина кошек: «Собак — да, а кошек не видел».

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