Уфа, , 09:50 — REGNUM Рабочий пострадал в результате хлопка газа в котельной одного из сел Башкирии. Об этом 30 марта сообщила исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве региона.

По ее словам, хлопок газа в котельной села Раевский Алишеевского района произошел днем 29 марта из-за заедания клапана. В результате пострадал оператор котельной. Мужчину срочно госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у него ожог рук, лица и грудной клетки. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что инцидент не привел к отключению теплоснабжения в населенном пункте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ноябре прошлого года в котельной в селе Старобалтачево Балтачевского района Башкирии произошел хлопок газа. Это привело к разрушению котлов отопления, которые обеспечивали теплом два жилых многоквартирных дома.