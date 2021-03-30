Шанхай, Китай, , 09:57 — REGNUM Городской народный суд средней ступени номер один в Шанхае приговорил главного фигуранта дела об организации финансовой мошеннической схемы к пожизненному лишению свободы за обман инвесторов, а также за незаконное привлечение капитала на сумму свыше 9,93 млрд юаней (около $1,52 млрд). Об этом 30 марта сообщает китайская новостная платформа «Пэнпай».

По материалам уголовного дела, обвиняемый по имени Юй Ган вместе с сообщниками в период с 2013 по 2018 год с помощью прикрытия крупных инвестиционных фирм незаконным способом привлекал средства под инвестиции, и при этом обещал своим вкладчикам высокие проценты. Общая сумма ущерба около 28 тыс. инвесторов за время деятельности мошенника составила более 1,27 млрд юаней (порядка $196,4 млн).

Также известно, что главный фигурант дела получил пожизненный тюремный срок с выплатой штрафа в размере 50 млн юаней ($7,6 млн), а остальные участники мошеннической схемы — от до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии выявлен факт хищения более 3,223 млн рублей у теплоснабжающей организации.