п. Нижний Ингаш, , 09:46 — REGNUM В Нижнеингашском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования троих рабочих лесоперерабатывающего предприятия в результате взрыва водонагревательного котла. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

На месте взрыва водонагревательного котла Пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

ЧП произошло утром 30 марта на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «Ориентир». Взорвался и разрушился водонагревательный котёл, являющийся частью оборудования для сушки древесины.

Пострадали трое рабочих — 23-летний, 34-летний и 38-летний мужчины. С различными травмами они госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. По данному факту проводится проверка.

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