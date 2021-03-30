Москва, , 09:49 — REGNUM Компания Apple запустила в России и еще 37 странах бесплатную программу «независимых сервисных центров». Об этом 30 марта сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, участники программы получат доступ к оригинальным запчастям, средствам диагностики и руководствам по той же цене, что и авторизованные сервисные центры компании. Чтобы присоединиться к программе, сервисный центр должен иметь в штате сертифицированного техника для ремонта Apple-устройств.

Программу независимых сервисных центров запустили в 2019 году в США. Сейчас ею пользуются 1500 ремонтных центров в США, Канаде и Европе.

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