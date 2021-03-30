Ташкент, , 09:44 — REGNUM Международный кинофестиваль в Ташкенте может пройти с 29 сентября по 3 октября 2021 года. Об этом сообщили в телеграм-канале агентства «Узбеккино».

29 марта состоялась видеоконференция, посвященная организации ташкентского кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». В мероприятии приняли участие представители киноиндустрии России, Армении, Ирана, Франции и других стран.

Участники видеоконференции отметили, что предложенное время проведения кинофестиваля не пересекается с другими международными мероприятиями подобного формата.

Ранее генеральный директор международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Клаус Элер пообещал помочь возродить международный ташкентский кинофестиваль.

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