Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве передано под заселение участников программы реновации 82 вновь построенных дома, сообщили в Стройкомплексе.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

В двух новостройках на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский получают новые квартиры более 400 жителей девяти старых пятиэтажек.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, уже преодолён рубеж в 80 новостроек, переданных под заселение по программе реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента начала реализации реновации новые квартиры получили 26,6 тыс. участников программы.

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