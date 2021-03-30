Москва, 30 марта, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Москве передано под заселение участников программы реновации 82 вновь построенных дома, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

В двух новостройках на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский получают новые квартиры более 400 жителей девяти старых пятиэтажек.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, уже преодолён рубеж в 80 новостроек, переданных под заселение по программе реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента начала реализации реновации новые квартиры получили 26,6 тыс. участников программы.

Читайте также: Почти 27 тыс. москвичей переехали в новые квартиры по реновации