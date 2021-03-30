Сеул, , 09:47 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в армии увеличилось до 651. Из них 625 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 447 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 102 582.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 400 носителей коронавируса