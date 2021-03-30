Рязань, , 09:46 — REGNUM На реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 — 2021 годах в Рязанской области предусмотрено свыше двух миллиардов рублей. Средства направлены на строительство социальных объектов и расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Николая Любимова, фонд содействия реформированию ЖКХ на ближайшие два года увеличил финансирование региона, что позволит быстрее переселить граждан в современное и благоустроенное жильё. Однако, в Касимове в 2020 году работа по нацпроекту велась с отклонением от сроков, у властей есть претензии к подрядчику.

«Контролировать работу подрядчика нужно было ежедневно. Многие касимовцы критикуют городские власти, говоря о том, что при благоустройстве с ними не посоветовались. Это плохо — с людьми надо советоваться до начала работы. Администрации Касимова необходимо обратить самое серьёзное внимание на ошибки. Работу по нацпроектам мы должны вести качественно, с соблюдением сроков и, что крайне важно, с опорой на мнение жителей», — подчеркнул глава региона.

В рамках реализации нацпроекта в 2020 году построены детский сад в Рязани и школа в Рязанском районе. Для расселения аварийного жилья возвели пять многоквартирных домов.