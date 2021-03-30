Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Вице-премьера правительства РФ Виктория Абрамченко 30 марта посетит полигон химических промышленных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти и проведет совещание с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководителями госкорпорации «Росатом», которой поручена рекультивация территории полигона и ликвидация накопленного ущерба.

Полигон «Красный Бор» Gov.spb.ru

Кроме того, как сообщили в Смольном, в рамках рабочей поездки вице-премьера состоится посещение мусорообрабатывающего комплекса и совещание по вопросу создания единой для Петербурга и Ленобласти системы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, в 2020 году полигон «Красный Бор», находившийся в ведении властей Санкт-Петербурга, передан в федеральную собственность. Исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» назначен федеральный экологический оператор, входящий в структуру Госкорпорации «Росатом».

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечает, что Петербург совместно с Ленинградской областью осуществляют необходимое взаимодействие с федеральными структурами, которым поручена рекультивация «Красного Бора».

Напомним, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Полигон был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов со всего Северо-Запада СССР, включая Прибалтику. Территория полигона — 67,4 га, включает 70 карт-накопителей, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

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