Кишинёв, , 09:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 29 марта направила в Конституционный суд (КС) запрос о роспуске парламента республики. Сообщение об этом обнародовала пресс-служба главы страны.

В сообщении говорится, что парламент не избрал правительство после двух попыток, кроме того, прошло более трёх месяцев после отставки правительства премьер-министра Иона Кику.

«Как специалист по конституционному праву, я считаю, что правовые обстоятельства роспуска парламента соблюдены, — цитируют в пресс-службе Санду. — Досрочные выборы — это шанс для граждан избрать депутатов, действительно представляющих их интересы, вывести страну из кризиса и избавиться от коррупции».

Стоит отметить, что, согласно конституции Молдавии, президент должен выдвигать кандидата в премьер-министры, назначенного большинством парламента. Санду дважды выдвигала своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После этого депутаты «Партии социалистов» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Игоря Гросу. Депутаты также отказались голосовать за него. Указ о выдвижении Гросу КС признал законным.

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