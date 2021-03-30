Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Xbox представила новые геймпады в стилистике игр компании Bethesda. Публикация была размещена 30 марта на twitter-странице компании.

В основу дизайна контроллеров легли игры Fallout, Wolfenstein, Dishonored и другие. Плохой новостью является то, что все семь геймпадов являются уникальными и не поступят в продажу. Администрация twiter-аккаунта Xbox объявила, что они будут разыграны в рамках конкурса, который продлится до 16 апреля 2021 года.

https://twitter.com/Xbox/status/1376640311716311040

Напомним, компания Microsoft завершила сделку по приобретению Bethesda 9 марта 2021 года. Позже глава Xbox Фил Спенсер заявил, что новые игры студии станут эксклюзивами платформы Microsoft.

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