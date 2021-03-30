Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Власти США репатриировали из Сирии 28 американских граждан и десять из них предали суду по обвинениям в террористической деятельности. Об этом и. о. координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри сообщил 29 марта на брифинге.

Он уточнил, что 28 американских граждан, включая 16 детей, репатриированы к настоящему моменту с северо-востока Сирии. Из 12 взрослых десять «преданы суду или находятся под ним».

Годфри отметил, что около 10 тыс. боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются в руках сирийской оппозиции. Около 2 тыс. из этих боевиков — не сирийцы и не иракцы, а граждане других государств.

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