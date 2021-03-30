Барнаул, 30 марта, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Схема с возвратом якобы ошибочно зачисленных денег на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений сама по себе не нова, однако всё новое — это хорошо забытое старое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul. Комментируя приведённые РИА Новости слова экспертов ОНФ и «Лаборатории Касперского», он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«В данном случае эта схема злоумышленниками успешно адаптирована под нынешние реалии торговли на интернет-площадках в России, чем и выражается её «новизна» для обывателя. Продолжительность жизни этой схемы будет зависеть от того, как скоро разработчики «платёжек» интернет-магазинов прикроют «брешь» с моментальной авторизацией карт. Не всегда агрегатор платежей может контролировать всех агентов, которые используют его систему. Бояться не стоит, но нужно внимательно проверять сайты на жизнедеятельность, посещаемость и отзывы, а также реквизиты при осуществлении операций».

Что касается второго обнародованного экспертами варианта мошенничества, связанного с перечислением якобы «авансов» за покупку на сервисах объявлений, то Unusual Crimes Barnaul отметил:

«Во втором же случае в ход идёт обычный обнал + социальная инженерия. Только немного различается источник поступления денег. Если раньше ошибочно «закидывали» деньги на телефон, то теперь в ход пошли карты. А промежуточные звенья в цепи обнала (их называют дропы, так как они не осознают, что являются «расходниками» в данных условиях), по сути, выполняют всю грязную работу, «заметая» следы злоумышленников.

Поэтому единственное, что нужно сделать в случае поступления «подозрительных» денег на счёт, — связаться со своим банком и объяснить ситуацию. Дальше они уже скоординируют. Ни в коем случае нельзя снимать, переводить или тратить полученные средства, иначе это уже будет расцениваться по нескольким статьям УК РФ, а ничего не подозревающий владелец карты станет фигурантом уголовного дела!«

По мнению алтайского правоохранителя, «на подъёме» сейчас оказался «Яндекс.Маркет»:

"Его прям выносят при помощи бонусов Сбербанка. Выносят от слова совсем. По Барнаулу пока потерпевших немного, а вот европейская часть прям тонет от заявлений по картам на «Яндекс.Маркете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что мошенники используют схему с возвратом якобы ошибочно зачисленных денег на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений, информировали руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева и ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Читайте также: На Алтае не считают новой схему мошенничества с «бонусами» от госструктур

Читайте также: Жулики стали применять схему с «возвратом средств» на сайтах объявлений