Хабаровск, 30 марта, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В ЗАГСы Хабаровского края уже подано более 2600 заявлений от супругов-долгожителей на единовременную выплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

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Приём заявлений на вручение памятного знака «За супружеское долголетие» и единовременную выплату в 25 тыс. рублей инициировал врио губернатора Михаил Дегтярёв. Награда полагается семейным парам, которые прожили в браке 50 и более лет, в том числе на территории Хабаровского края не менее 20 лет.

Специалисты отмечают, что на приём записано 2250 пар, а запись ведётся уже на июль.

Первые выплаты супругам начнутся с 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в Тюменской области награждают супругов, проживших совместно от 50 до 75 лет.