Москва, , 09:43 — REGNUM Для того, чтобы в России развилась туристическая отрасль, не нужно большое количество времени. Такое мнение 30 марта высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Я на своем опыте знаю, что на самом деле нужно очень мало времени для развития туристической отрасли. Я приехал работать в Турцию в 1991 году, был еще Советский Союз. И никакой туристической отрасли у турок тогда еще не было. Буквально у меня на глазах за шесть лет она возникла. Это все очень быстро делается, было бы желание», — сказал он.

Также Песков отметил, что, как он считает, в последнее время в России «все больше и больше возможностей для отдыха, и это прекрасно».

«Правительство создало целую программу поддержки туристической отрасли. Молодец глава нашего туристического ведомства — молодая девушка, которая действительно с большой энергией занялась этим делом. Она понимает, что потенциал развития туризма выше, чем у любых других отраслей», — добавил пресс-секретарь главы Российского государства.

При этом в ответ на вопрос о том, какие у него планы на отпуск, Песков отметил, что в случае, если не будет очередной волны пандемии, он, возможно, поедет в отпуск. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера признался, что одним из его любимых мест отдыха в России является Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет хорошие отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном.