Воронеж, , 09:39 — REGNUM Парк «Орлёнок» в Воронеже обещают открыть в начале лета 2021 года. Об этом было заявлено 29 марта на оперативном совещании в администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Как только позволит погода подрядной организацией будет продолжена работа по завершению устройства тротуарного покрытия и блока обслуживания паркового хозяйства, продолжатся работы по декоративной облицовке фонтана, монтаж системы автополива, восстановление центральной входной группы и работы по озеленению, монтажу видеонаблюдения, оповещения, Wi-Fi. Открыть парк планируем в начале лета», — доложил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Он сообщил, что на данный момент на территории парка проводится обследование дефектов после зимы, запланирована высадка 16 новых деревьев, почти 7 тысяч кустарников и засев газоном 9 040 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа закрыт для посещений с июня 2019 года. Первоначально сроком открытия обновлённого парка назывался сентябрь 2020 года, однако весной прошлого года работы приостанавливались из-за финансовых трудностей у подрядной организации. Новый подрядчик работы продолжил, но к новому сроку, к 1 ноября 2020 года, также парк не открылся. В ноябре прошлого года власти сообщили о выполнении основного объёма работ, но открытие отложили до весны 2021 года.

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