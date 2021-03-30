Москва, 30 марта, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Получившие гражданство России жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

«Рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ (Ростовской области)», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметил источник, изучается возможность участия «избирателей, длительно находящихся на территории ЛНР и ДНР, в дистанционном электронном голосовании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») заявил, что, несмотря на протесты Украины, было бы правильно организовать проведение единого дня голосования на территории Донбасса. Парламентарий предложил «перестать реагировать по этому поводу на гневные протесты Украины».

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