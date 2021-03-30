Макассар, Индонезия, , 09:37 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил собор в Макассаре после взрыва, совершенного террористом-смертником, сообщает Antara.

«Я приехал сюда с другими религиозными лидерами, чтобы выразить свои соболезнования и решительно осудить исполнителей и вдохновителей теракта», — заявил Юсуф Калла.

Помимо соболезнований, во время своего визита Юсуф Калла также выразил благодарность властям, которые быстро предприняли все необходимые шаги, и выразил надежду, что полиция поймает всех виновных в теракте и их сторонников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сингапура осудило взрыв у входа в Кафедральный собор Макассара на Сулавеси.

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