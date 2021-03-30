Казань, 30 марта, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Татарии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционируют 13 организаций, из которых десять входят в систему минобразования и науки РТ (восемь детских домов и две школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья). Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в Татарии 9486 детей находятся на воспитании в 7380 замещающих семьях. Из них 1292 — приемные семьи, 3602 — опекунские, 2470 — семьи усыновителей, 16 — семьи опекунов на возмездной основе. Около 300 семей состоят на учете в Татарии для того, чтобы взять ребенка из детского дома. В большинстве случаев — это полные семьи, возраст супругов от 30 до 40 лет. Чаще всего планируют взять ребенка не старше семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кабардино-Балкарии вскрылся факт нарушения тайны усыновления. Разгласила сведения, о которых обязана была молчать, бывшая (биологическая) мать ребенка, которая ранее отказалась от дочери. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)». Злоумышленница раскрыла тайну, опубликовав текстовые и видеосообщения в сети интернет.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии мать-кукушка разгласила тайну усыновления