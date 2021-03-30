Киев, 30 марта 2021, 09:42 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлено. Об этом заявил советник главы правления «Нафтогаза Украины» Вадим Гламаздин 30 марта в комментарии изданию «Обозреватель».
По его словам, причиной остановки строительства могут стать санкции со стороны США.
Чиновник добавил, что РФ может заставить европейские страны качать газ через «Северный поток — 2» другими способами, например, взорвать трубы, которые идут через Украину.
Напомним, ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что условия газового контракта с Украиной пересматриваться не будут. Он отметил, что действующим договором определены объёмы газа, которые будут прокачиваться через украинскую территорию после завершения строительства «Северного потока — 2».
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