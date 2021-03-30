Киев, , 09:42 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлено. Об этом заявил советник главы правления «Нафтогаза Украины» Вадим Гламаздин 30 марта в комментарии изданию «Обозреватель».

По его словам, причиной остановки строительства могут стать санкции со стороны США.

«Насколько нам известно, администрация США готова применить эти санкции, но сейчас решаются некие технические детали,… вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят», — заявил Гламаздин.

Чиновник добавил, что РФ может заставить европейские страны качать газ через «Северный поток — 2» другими способами, например, взорвать трубы, которые идут через Украину.

«Могут ли они взорвать трубы, которые идут в сторону Украины? В теории могут, а на практике — не знаю. Всё будет зависеть от того, как поведут себя европейцы», — считает представитель «Нафтогаза».

Напомним, ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что условия газового контракта с Украиной пересматриваться не будут. Он отметил, что действующим договором определены объёмы газа, которые будут прокачиваться через украинскую территорию после завершения строительства «Северного потока — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не будет пересматривать газовый контракт с Украиной — Зубков