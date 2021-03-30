Уфа, , 09:38 — REGNUM 95 тысяч желающих завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии. Об этом 30 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в Башкирии прививки от COVID-19 поставили 132 тысячи желающих. Вакцинацию от этой болезни проводят в 134 стационарных и пяти мобильных пунктах. Так, четыре мобильных пункта функционируют в Уфе: в торговых центрах «Мега», «Планета», в Лайфстайл центре «Башкирия», а также в Башкирском государственном театре оперы и балета. Еще одни мобильный пункт работает в торговом центре «СитиМолл» Стерлитамака. В этих пунктах прививку от COVID-19 получили порядка двух тысяч желающих, добавил министр здравоохранения региона.

Забелин подчеркнул, что сейчас в Башкирии идет работа по увеличению числа мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.

Он также сообщил, что в республике за минувшие сутки выявили 108 новых носителей коронавируса. А всего в республике было выявлено 32 252 случая заражения коронавирусом. При этом 242 пациента с COVID-19 лечатся в больницах (пять человек находятся в тяжелом состоянии). На дому получают лечение 4372 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 марта в республике за сутки было выявлено 110 новых носителей коронавируса.