Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге четверо мужчин затолкали женщину в машину на глазах у прохожих на Гражданском проспекте. Полиция объявила план «Перехват». Злоумышленников удалось задержать. Об этом криминальном случае 30 марта сообщает издание «Фонтанка».

Инцидент произошел утром 29 марта в Калининском районе города. Четверо мужчин на черной Lada Vesta на глазах у прохожих силой усадили в машину женщину. Однако потерпевшей вскоре удалось отбиться и убежать. В полицию обратились очевидцы.

Правоохранительные органы объявили план «Перехват» и вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 21 до 42 лет, уроженцы Северной Осетии. Все они имеют судимости за наркотики и грабеж, один несколько лет числится в федеральном розыске из-за кражи, совершенной в Москве.

«Женщины в салоне не было. Её высадили через пару домов, предварительно отобрав 9 650 рублей, телефон и банковские карты. Жертве демонстрировали оружие и называли себя сотрудниками МВД, — говорится в сообщении. — Все четверо задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое».