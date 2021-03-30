Нальчик, , 09:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт хищения более 3,223 млн рублей у теплоснабжающей организации. В совершении преступления заподозрен директор унитарного предприятия. В отношении него МВД по региону возбудило уголовное дело, сообщили 30 марта в пресс-службе правоохранительного органа.

Как установлено сотрудниками управлений ФСБ и МВД, хищение было совершено в период с июня 2019 года по май 2020 года. В преступлении участвовали, кроме директора предприятия, занимающегося обеспечением тепловой энергией жителей и организаций Чегемского района, и другие не установленные пока лица, находившиеся в сговоре с подозреваемым.

Начато расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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