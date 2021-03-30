Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Редкий советский пикап ГАЗ-24 «Волга» 1979 года выпуска в милицейской ливрее выставлен на продажу в Санкт-Петербурге. Информация об этом авто размещена на сайте «Авто.ру».

Всего было выпущено 500 экземпляров необычной модели «Волги». Выставленный на продажу экземпляр был обнаружен в таксомоторном парке Екатеринбурга. Затем на его основе был создан уникальный четырехфарный пикап с ярко-красным салоном — ГАЗ-24-А948. Реставрацией модели занималось «Конструкторское бюро Смирнова».

Под капотом ГАЗ-24 функционирует бензиновый силовой агрегат рабочим объёмом 2,5 л производительностью 95 л. с. Мотор «трудится» с механической трансмиссией. Наибольшая скорость такой «Волги» равна 145 км/ч. Привод у модели задний.

Грузоподъемность пикапа равна 500 кг, клиренс — 180 мм. Машина укомплектована мегафоном, проблесковыми маячками синего и красного цвета и измерителем скорости «Барьер-2 М». Также в автомобиле есть радиостанция.

За советский пикап с пробегом 1000 км продавцы хотят выручить 5 175 000 рублей.

Ранее компания Alpha из Калифорнии представила компактный электропикап под названием Wolf («Волк»). Собран автомобиль на такой же платформе, что и первая модель компании — спортивное купе Alpha Ace.

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