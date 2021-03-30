Москва, , 09:31 — REGNUM На московском «Портале поставщиков» появился новый сервис. Пользователи портала смогут бесплатно создавать собственные сайты-визитки, сообщается на сайте градоначальника.

На сайтах-визитках частные предприниматели, небольшие компании и самозанятые граждане смогут разместить информацию и таким образом сэкономить на продвижении своей продукции или услуг.

Новый сервис поможет предпринимателям найти новых партнеров и развивать свой бизнес. Пользователи «Портала поставщиков» увидят, в каком регионе России зарегистрирован бизнесмен, к какому типу принадлежит его организация.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский портал поставщиков (МПП) открыт в 2013 году. С порталом работают около 215 тыс. поставщиков, ежедневно заключается до 1500 контрактов.

Читайте также: Московский портал поставщиков станет электронным магазином