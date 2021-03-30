село Октябрьское, , 09:30 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области в отношении живодёра, чьи действия привели к смерти собаки, возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В райцентре Октябрьское 34-летний пьяный мужчина выбросил со второго этажа дома собаку. Животное разбилось насмерть. Информация о жестокости поступила в дежурную часть полиции от местного жителя, на глазах которого произошёл инцидент.

В настоящее время живодер задержан. Он находится под подпиской о невыезде. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Оренбуржцу грозит до трех лет лишения свободы.

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