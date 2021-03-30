Якутск, 30 марта 2021, 09:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 29 марта присвоил руководителю бюро №6 медико-социальной экспертизы по Якутии звание заслуженный работник здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание Александре Ивановой.
Как сообщало ИА REGNUM, этим же указом Владимир Путин присвоил солистке Театра оперы и балета Якутии звание народный артист России.