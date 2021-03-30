Варшава, , 09:29 — REGNUM Польское правительство изменило правила для въезжающих в страну из-за границы. Нововведения начали действовать с 30 марта. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 29 марта заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала во время пресс-конференции.

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Так, по сообщениям Хоралы, текущие изменения направлены на унификацию правил карантина для прибывающих в страну из стран Шенгенской зоны, а также остальных государств. До 30 марта с каждой страной Шенгенской зоны Польша устанавливала отдельный режим пересечения границы, который зависел от эпидемической ситуации в ней. Для стран, которые не входят в зону Шенген, были более строгие правила — с их территории приезжать в Польшу можно было лишь при наличии ряда серьезных причин.

«Теперь все, кто въезжает в Польшу из любой страны Шенгенской зоны, должны будут отбыть карантин. Они смогут его не отбывать только в том случае, если предоставят тест с отрицательным результатом, который был сделан не раньше 48 часов до пересечения границы. То есть, мы перестали страны Шенген рассматривать индивидуально, для всех будут одни правила», — сообщил Хорала.

Что касается въезжающих из стран вне зоны Шенгена, замминистра сообщил, что для них сохраняются все предыдущие ограничения. Однако если лицо по одной из допустимых причин все-таки приехало в Польшу, оно в любом случае будет отправлено на карантин, даже с отрицательным результатом теста. После карантина приезжий будет должен сдать тест в Польше, и только после отрицательного результата этого теста он будет освобожден от карантина.

Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер сообщил, что данное решение было принято в связи с обострением эпидемической ситуации в Польше и других странах.