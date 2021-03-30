Москва, , 09:29 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Enlisted на тему Второй мировой войны назвали дату старта открытого бета-тестирования. Об этом 30 марта сообщил портал DSOGaming.

Тесты начнутся 8 апреля 2021 года. Создатели игры отметили, что в этот день в Enlisted заработает новая игровая система, а геймеры получат доступ к новым миссиям, оружию и транспортным средствам. В игру, в частности, будут добавлены истребитель P-38J, советский миномёт RM-50 и немецкий танк Pz.Kpfw. IV.

Напомним, в Enlisted воссоздаются масштабные сражения Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Реализацией проекта занимается российская студия Gaijin Entertainment, ранее выпустившая игры War Thunder, Crossout, «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники» и другие.

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