Воронеж, , 09:27 — REGNUM Солдат срочной службы Антон Макаров, обвиняемый в убийстве троих сослуживцев на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже, в ходе следственных действий рассказал о дедовщине в части. Об этом сообщила журналистам защитник Макарова.

«Антон говорил о том, что со стороны его сослуживцев имело место быть как психическое, так и физическое насилие в его отношении. То есть побои, грубо говоря. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и будет дана юридическая оценка этой информации. Если она нарушит права Антона, то я буду обжаловать процессуальные постановления или действия следствия», — сообщила адвокат Ольга Зиброва «Коммерсанту».

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров обвиняется следственными органами в том, что утром 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда напал с топором на дежурного по полку майора Сергея Ермолаева. Его он убил и забрал оружие, из которого расстрелял ещё троих сослуживцев — двое из них были убиты, один получил ранения. После этого Макаров покинул часть, задержали его спустя несколько часов уже за пределами Воронежа. Ранее стало известно, что суд направил Макарова на принудительное лечение в стационар специализированного типа в Воронежской области.

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