Петрозаводск, , 09:29 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 87 новых носителей коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За 30 марта в регионе выписан по выздоровлению 171 человек. Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 859 случаев заражения, 41 186 человек выздоровели. Скончались 385 человека, в том числе трое — за минувшие сутки.

Кроме того, за 28 марта в регионе было госпитализировано 16 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 5461 пациент, 127 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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