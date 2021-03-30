Москва, 30 марта, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Россия имеет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую», — сказал Песков.

Также он отметил, что личную роль президента России Владимира Путина в прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха необходимо помнить всем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь об объединении России и Белоруссии не идет, однако максимально возможная глубокая интеграция двух стран соответствовала бы интересам их народов.