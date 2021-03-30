Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM На Камчатку поступила очередная партия вакцины от коронавируса — в регион доставили ещё 1,3 тыс. доз «Спутник V». До конца текущей недели в крае ожидают ещё 1,7 тыс. доз препарата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На Камчатке привились от коронавируса уже 15 554 человека. Второй компонент препарата «Спутник V» получили 12 983 жителя края.

Активнее всех прививаются люди в возрасте старше 60 лет — 3997 человек из этой категории уже вакцинировались. На втором месте — работники образования, на третьем — медработники.

Камчатка также ожидает поступление крупной партии вакцины от коронавируса, которая адаптирована под более щадящий температурный режим доставки — это позволит снабдить препаратом отдалённые районы края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом.