Буэнос-Айрес, , 09:34 — REGNUM Аргентинская сторона намерена предложить России участие в создании судна ледового класса. Об этом председатель правления аргентинской государственной верфи Tandanor Мигель Анхель Тудино сообщил 30 марта журналистам.

Российскую сторону, отметил он, пригласят представить предложение по финансированию и строительству в Аргентине такого судна. Верфь Tandanor также хочет сотрудничать с Россией в создании алюминиевых катеров.

Tandanor — одна из крупнейших верфей в Латинской Америке. Несколько недель назад предприятие посетила российская делегация в рамках заседания российско-аргентинской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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