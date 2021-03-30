Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена проведет проверку научной целесообразности решений федеральных агентств, принятых во время правления Дональда Трампа, сообщает 29 марта Axios.

Такой шаг мотивирован тем, что администрация президента-республиканца, по некоторой информации, имела склонность к тому, чтобы вмешиваться в работу научных учреждений.

Проверку, которую должно провести Управление по политике в области науки и технологий, может привести к расширению политики правительства, направленной на изоляцию научных исследований и коммуникации от политического вмешательства.

Федеральные ведомства должны до 2 апреля назначить представителя для участия в комиссии, которая изучит научную объективность принимавшихся при Трампе решений, а также постарается установить примеры вмешательства при нем в работу научных учреждений.