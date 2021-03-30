Белград, , 09:21 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич назвал незаконное прослушивание его разговоров попыткой госпереворота. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Happy.

«Это была несомненная попытка госпереворота. Они не имели права прослушивать президента республики. Вероятно, расследование уже завершено», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии начала предварительное расследование в рамках обвинений в несанкционированной прослушке президента Сербии Александра Вучича и поручила министерству внутренних дел Сербии собрать необходимые улики по этому делу. Вучич ранее заявил, что в прослушке его и его семьи были замешаны внешние силы.

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